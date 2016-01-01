أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة الحكام الأسبق، أن نفوذ النادي الأهلي أقوى بكثير من اتحاد الكرة المصري.
وقال "عبدالفتاح" في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عن الأقوى في المنظومة الرياضية بالترتيب: "الأهلي رقم واحد، ومن ثم اتحاد الكرة، ومن ثم الزمالك".
وتابع: "الأهلي والزمالك طلبا 9 مرات تعيين حكام بأعينهم، ورفضت، المذكرات المقدمة من القطبين، دي بتكون نتيجة لغضب معين فقط، وإحساس بالظلم من الحكام".
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التعليقات على اللي يقول غير كده كداب.. عصام عبدالفتاح: الأهلي أقوى من اتحاد الكرة
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