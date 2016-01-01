تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد

آخر الأخباراخبار مصر › تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد

صورة الخبر: سحل وضرب مصري بطريقة وحشية
سحل وضرب مصري بطريقة وحشية

أعلنت السلطات الأمنية في الأردن القبض على ; الأشخاص الذين تم تصويرهم أثناء الاعتداء بالضرب على مواطن مصري في محافظة الكرك.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض خلاله مواطن مصري في الأردن، للسحل والضرب بطريقة وحشية.

وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويبين الاعتداء بالضرب على المصري يعود لشهر سبتمبر، وفقا لصحيفة "الغد".

وأوضح أن الحادثة وقعت في محافظة الكرك، بسبب خلاف شخصي سابق، مضيفا أن المواطن المصري كان قد اعتدى في وقت سابق على شخص وقام بتصويره، ليقوم ذلك الشخص بمساعدة 3 آخرين في وقت لاحق، بالاعتداء على المصري وسحله وتصويره.

وذكر المسؤول الأمني، أنه تم القبض على جميع الأشخاص الذين ظهروا في المقطع، وجرى تسليمهم للقضاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو، يبين الاعتداء على مواطن مصري في الأردن بالسيوف، وسحله بطريقة وحشية من قبل مجموعة من الشباب.
https://www.facebook.com/watch/?v=832110984207309

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
81593

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager