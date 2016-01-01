أعلنت السلطات الأمنية في الأردن القبض على ; الأشخاص الذين تم تصويرهم أثناء الاعتداء بالضرب على مواطن مصري في محافظة الكرك.
جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتعرض خلاله مواطن مصري في الأردن، للسحل والضرب بطريقة وحشية.
وقال متحدث باسم مديرية الأمن العام، إن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويبين الاعتداء بالضرب على المصري يعود لشهر سبتمبر، وفقا لصحيفة "الغد".
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التعليقات على تحرك عاجل من الأردن بعد سحل وضرب مصري بطريقة وحشية.. شاهد
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