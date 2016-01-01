لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

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طريقة عمل كب كيك المانجو

يعد كب كيك من الحلويات المخنلفة والمميزة على السفرة، ويفضل العديد من الأطفال تناوله لطعمة اللذيذ، وطرق تزينة المختلفة، كما يمكنك إضافة بعض النكهات المحببة لأسرتك.

ولذلك نقدم لكي طريقة عمل كب كيك المانجو بطريقة الشيف زينب مصطفى

مقادير كب كيك مانجو
150 جرام زبدة لينة جدا
100 جرام دقيق
50 جرام سكر
50 جرام سكر بني
2 بيضة
ملح
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

التزيين
كريمة
زبدة
لون طعام اصفر
سبرنكلز
مربى مانجو

طريقة تحضير كب كيك مانجو
* في بولة يخلط سكر وسكر بني وزبدة ثم يضاف البيض تدريجيا مع استمرار الخفق

* يوضع جزء من خليط ثم تضاف حشوة مربى ثم جزء آخر من الخليط في قوالب كب كيك

* يدخل الفرن حى تمام النضج
* يزين بكريمة زبدة بلون أصفر وسبرنكلز

المصدر: elbalad

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