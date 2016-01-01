لأطفالك.. طريقة عمل كب كيك المانجو

يعد كب كيك من الحلويات المخنلفة والمميزة على السفرة، ويفضل العديد من الأطفال تناوله لطعمة اللذيذ، وطرق تزينة المختلفة، كما يمكنك إضافة بعض النكهات المحببة لأسرتك.
ولذلك نقدم لكي طريقة عمل كب كيك المانجو بطريقة الشيف زينب مصطفى
مقادير كب كيك مانجو
150 جرام زبدة لينة جدا
100 جرام دقيق
50 جرام سكر
50 جرام سكر بني
2 بيضة
ملح
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
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