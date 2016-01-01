قال أحمد حسام ميدو أنه يجب على جميع مشجعي الزمالك أن يتحدثوا عن الفريق فقط، والابتعاد عن الحديث عن المشاكل لأن هذا يؤثر على مستوى الفريق، قائلاُ : "لاعب الكرة بني آدم وبيتأثر بكل اللي بيحصل.
وأضاف "ميدو" خلال برنامج " أوضة اللبس " ، أنه يتمنى من جمهور ونجوم الزمالك أن يتحدثوا عن الفريق وأحواله، ودعم الجهاز وتشجيع الفريق في المباريات القادمة والبطولة الأفريقية، مضيفًا أن الانشغال بالمشاكل الخارجية ومشكلة " مرتضى منصور " لا توجد فائدة منها فهي في يد القضاء، وأنه لا يقصد بهذا التخلي عن رئيس النادي، لكنه يتحدث بحكم خبرته كلاعب سابق.
و تابع " أنه يتعهد حتى نصف نهائي دوري الأبطال بعدم الحديث عن هذه المشاكل بالإيجاب أو السلب في برنامجه " أوضة اللبس " إلا إذا كانت تعمل على مصلحة الفريق ، وأن حديثه سيكون عن حال الفريق واستعداداته، لأنه يرى أن هذا دوره كزملكاوي وإعلامي .
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التعليقات على لا تنشغلوا بـ مرتضى منصور .. أحمد حسام ميدو: الزمالك أولًا
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