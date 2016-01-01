أعرب أحمد حسام ميدو، عن خوفه من التحكيم الأفريقي في مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي.
وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "مُتخوِّف للغاية من التحكيم الافريقي في مباراتي الأهلي والزمالك أمام الوداد والرجاء بالمغرب".
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التعليقات على ميدو يبدي مخاوفه من مجاملات التحكيم الأفريقي لـ الوداد والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال
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