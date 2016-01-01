مع اقتراب فصل الخريف تتساءل كل الفتيات حول موضة الاحذية والملابس والشنط والأكسسورات ايضا، وذلك مواكبة الموضة العالمية، ويمكن بالبحث في ملابس الخريف الماضي ان يقومون بإختيار منها ما يناسب موضة خريف 2020 مع إضافة بعض القطع.
وقالت مريم حسن الفاشون بلوجر، ان الأمر الذي يحير أغلب الفتيات خصوصا في فصل الخريف هو الاحذية، فم لا يعلمون ما الأحذية التي يمكن ان تتناسب مع هذا الفصل وتبرز من إطلالتها.
وأفادت مريم حسن في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه موضة الأحذية لـ خريف 2020، هي أحذية الكاحل أو الهاف بوت، أحد أهم القطع التي تعتمد عليها الكثير من الفتيات خلال فصلي الخريف والشتاء.
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التعليقات على للفتيات.. أحدث موضة الأحذية لـ خريف 2020
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