ننشر أسماء المعينين في مجلس الشيوخ

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اعلن النائب مصطفي بكري اسماء بعض المعينين في مجلس الشيوخ و هم عمادالدين حسين رئيس تحرير الشروق عضوا بمجلس الشيوخ و محمود مسلم رئيس تحرير الوطن عضوا بمجلس الشيوخ ود عبدالمنعم سعيد رئيس مجلس ادارة المصري اليوم عضوا بمجلس الشيوخ و محمد شبانه رئيس تحرير الاهرام الرياضي عضوا بمجلس الشيوخ و طارق سعده نقيب الاعلاميين عضوا بمجلس الشيوخ.



و تضمنت الاسماء ناديه مبروك رئيس الاذاعه السابق عضوا بمجلس الشيوخ و السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع عضوا بمجلس الشيوخ و خلف الزناتي نقيب المعلمين عضوا بمجلس الشيوخ و د محب الرافعي وزير التربيه والتعليم الاسبق عضوا بمجلس الشيوخ



كما شملت الاسماء د كوثر محمود نقيب التمريض عضوا بمجلس الشيوخ و محمد سمير عبدالجليل عضوا بمجلس الشيوخ و الصحفي ابراهيم حجازي و هاني صلاح محمد و د طارق علي و بهاء ابوشقه و د محمد محمود منصور و اكمل سامي نجاتي و محمد مجدي فريد -

و علاء الدين مصطفي و احمد محمد السعيد و خالد عبدالمنعم و عمر نبيل عبدالرحمن و هاني حمدي و ايهاب زكريا عطالله و عياد راغب و جميل حليم حبيب

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و ضمت الاسماء محمود سيد محمود -محمد محمود ثروت-محمد مصطفي شردي -ابراهيم السيد عقيله -محمد فرج حافظ -حافظ ابوشوشة -يحي شوقي محمد -احمد عبدالعزيز محمد خالد مصطفي احمد -محمد عبدالسلام -رمضان سرحان -محمد محمد زكي -السعدي عبدالحميد - محمد ماهر مصطفي ابوغالي -اشرف ثابت سعد الدين -محمود محمد صلاح سعد -محمود اشرف ابوالنصر -عبدالله امين محمود -محمد عمر مصطفي -يوسف السيد عامر -ضياء اسماعيل مصطفي-احمد عبدالله سيد -محمد شوقي -محمد صلاح الدين بدري -اللواء هارون ابوسحلي.ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.وحسب المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.2. ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخبوجدير بالذكر، أن المادة "47 " من القانون، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.كما ينص قانون مجلس الشيوخ، علي أن يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح.ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.المادة (29)يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.