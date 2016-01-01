هل يتم إلغاء العام الدراسي حال حدوث موجة ثانية من "كورونا"؟.. وزير التعليم يُجيب



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم



كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقف الدراسة حال حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا.



وقال شوقي، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها اليوم الثلاثاء: "لو حصلت موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، يبقى الحصص لا تتوقف على التليفزيون، ونتعامل مع الموقف في حينه، لازم نعرف إن دي سنة استثنائية ونتابع يومًا بيوم تطورات الجائحة".



ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا واتخذت قرارًا استراتيجيًّا ببدء العام الدراسي الجديد في ظل إجراءات تقليل الكثافات الطلابية للحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

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كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر كتابًا دوريًا بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020/2021، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا.وترتكز الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة المدرسة مع ضرورة التأكيد أن لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل.ويشمل الكتاب الدوري على التالي:ضوابط الدراسة داخل المدرسة:- الحضور في المدرسة .. خمسة أو ستة أيام كما هو معتاد في الأعوام السابقة في حال تحقيق التباعد الاجتماعي، أما إذا تعذر ذلك يكون الحد الأدنى للحضور يومين أسبوعيًا بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي، أما بالنسبة للصفوف من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي لا تقل أيام الحضور عن أربعة أيام أسبوعيًا في المدارس التي تعمل فترة واحدة ولو تطلب الأمر ـ لتوفير المسافات الآمنة في التباعد- المنصوص عليها يتم تشغيل المدرسة فترتين وتكون أيام الحضور ثلاثة أيام أسبوعيًا.- تكون خطة توزيع المنهج لكل مادة دراسية للفصل الدراسي الأول على مدار (14) أسبوعا وفق الخريطة الزمنية المعتمدة.- تكون الحصص المخصصة بالمدارس هي تطبيق ومناقشة وتقييم ما تم شرحه عن طريق القنوات التعليمية للمواد الأساسية، وكذلك شرح لبقية المواد الدراسية والأنشطة التي لا يتم بثها عبر القنوات التعليمية.