

هل ينضم الحضري للبنك الأهلي؟.. رئيس النادي يجيب هل ينضم الحضري للبنك الأهلي؟.. رئيس النادي يجيب

تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، عن مصير الجهاز الفني للفريق تحت قيادة عيد مرازيق إلى جانب موقف النادي من ضم الحارس المخضرم عصام الحضري.



ونجح البنك الأهلي في خطف بطاقة التأهل إلى الدوري المصري الممتاز بعد التعادل مع بترول أسيوط في مباراة الجولة الأخيرة لمجموعة الصعيد؛ ليتأهل الفريق بالمواجهات المباشرة مع بني سويف.



وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب شوبير"، قال نصار: "أشكر الجميع على التأهل، الجهاز الفني واللاعبين وكل من ينتمي لنادي البنك الأهلي".

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وأضاف: "الكل اجتهد وأدى ما عليه، قلت للاعبين قبل المباراة علينا التركيز على أنفسنا دون انتظار نتائج الآخرين".وبسؤاله عما تردد بشأن تشكيل جهاز فني جديد، قال: "لا صحة لما تردد، سنعقد جلسة مع عيد مرازيق لوضع تصور المرحلة المقبلة، والوقوف على إيجابيات وسلبيات الفترة الماضية.. الجميع يهدف لمصلحة النادي".وتابع: "مرازيق حقق إنجازا تاريخيا للنادي، نجح في تأهيل الفريق من القسم الثالث إلى الثاني الموسم الماضي، ثم إلى الممتاز".وعن ارتباط النادي بضم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، قال: "الحضري إضافة لأي مكان، في انتظار عقد جلسة مع مرازيق (المدير الفني) لوضع الخطوط العريضة حول المرحلة المقبلة".