تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، عن مصير الجهاز الفني للفريق تحت قيادة عيد مرازيق إلى جانب موقف النادي من ضم الحارس المخضرم عصام الحضري.
ونجح البنك الأهلي في خطف بطاقة التأهل إلى الدوري المصري الممتاز بعد التعادل مع بترول أسيوط في مباراة الجولة الأخيرة لمجموعة الصعيد؛ ليتأهل الفريق بالمواجهات المباشرة مع بني سويف.
وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب شوبير"، قال نصار: "أشكر الجميع على التأهل، الجهاز الفني واللاعبين وكل من ينتمي لنادي البنك الأهلي".
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التعليقات على هل ينضم الحضري للبنك الأهلي؟.. رئيس النادي يجيب
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