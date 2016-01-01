فوائد عسل السدر الجبلي.. سحرية وتشفي من أخطر الأمراض



فوائد عسل السدر الجبلي فوائد عسل السدر الجبلي

فوائد عسل السدر الجبلي عديدة فيمكن أن تختلف نكهة عسل السدر ولونه وكثافته حسب المنطقة التي نشأ منها فهو عسل كثيف بطعم حلو غني وفخم لها لون ذهبي فاتح ، يغمق ويتحول إلى اللون الأحمر بمرور الوقت.



وعندما تكون طازجة وحديثة الإنتاج ، تم وصفها بأن لها نفس الرائحة العطرية لشجرة السدر في زهرة وأفضل أشجار السدر عضوية لأنها تنمو في البرية في المناطق الصحراوية البكر والنائية في ولا يستخدم النحالون أي مواد كيميائية أو عقاقير.



له العديد من الاستخدامات الطبية فإن توت السدر مغذي وهو شيء ينتقل إلى العسل بفضل التربة الغنية وتم الإبلاغ عن أن هذا العسل الخام مفيد بشكل خاص في علاج مشاكل الكبد وقرحة المعدة والتهابات الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز الهضمي والجروح والحروق المصابة ويساعد على تقوية جهاز المناعة ويعزز الصحة العامة والحيوية.

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ووجد أن عسل السدر يحتوي على 75-150 مجم من حمض الأسكوربيك لكل 100 جرام ، بينما يحتوي العسل الآخر على أقل من 5 مجم لكل 100 جرام ووجدت الأبحاث أن العسل الغامق مثل عسل كهف السدر الملكي له خصائص مضادة للأكسدة أعلى تساعد في مكافحة علامات الشيخوخة.فوائد عسل السدر الجبلي للرجالعسل السدر الجبلي من أكثر أنواع العسل تميزًا في العالم ويتم الحصول عليه في غابات اليمن من شجرة السدر المقدسة ويعتبر من أغلى وأندر أنواع العسل في السوق العالمية وهذا بسبب فوائده الصحية العلاجية وطعمه الرائع.وعسل سدر له صفات مثير للشهوة الجنسية عند مزجه مع بذور الجزرة أو تلقاء نفسها. يمكن خلط العسل مع مجموعة مختارة من المكسرات والأعشاب التي تعتبر بديلًا طبيعيًا للفياجرا بدون آثار جانبيةسرطانخلط عسل السدر مع القرفة المطحونة وتناوله ثلاث مرات في اليوم يحتمل أن يشفي من سرطان العظام ويمكن للمرء أن يلاحظ التحسن في الصحة في غضون شهر من بدء العلاج.السرطانات الأخرى التي يمكن مكافحتها هي:أورام الدماغسرطان البنكرياسسرطان الكبدسرطان الثدي.فوائد عسل السدر الجبلي الكشميريمشاكل الجيوب الأنفيةلعسل السدر نشاط مثير للإعجاب مضاد للبكتيريا حتى عند استخدامه بكمية قليلة. أعطِ التهابات الجهاز التنفسي ضربة من المركبات المفيدة في العسل. قم بإذابة القليل من العسل في الماء أو محلول ملحي للأنف واشطف الأنف.ويساعد عسل السدر على مقاومة العدوى حتى عند تخفيفه بشكل رقيق جدًا ويمكنك التنفس بسهولة كما أنه يساعد على التخلص من العديد من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية ليس هناك أي آثار جانبية.فعند مزجه بمسحوق القرفة يفيد في تخفيف السعال والرشح والتهاب الجيوب الأنفية وضغط الجيوب الأنفية وغيرها.القرحة والجهاز الهضميتشمل فوائد عسل السدر على الجهاز الهضمي ويمنع ارتجاع الأحماض ويلطف آفات المعدة والأمعاء في أمراض كرون ومتلازمة القولون العصبي ويحمي ويعالج القرحة بشكل طبيعي ويمنع هذا العسل أيضًا أي إزعاج بعد الوجبة من اضطرابات الجهاز الهضمي.فوائد عسل السدر للعينالعسل هو بديل طبيعي رائع للتحلية والسكر كما أنه تستخدم في جميع أنحاء العالم لخصائصه المضادة للميكروبات والتئام الجروح والمهدئة.بينما لا تحظى بشعبية كبيرة في الثقافات الغربية ، فإن الأيورفيدا وغيرها من تقاليد العلاج الطبيعي تستخدم العسل لعدة قرون لعلاج الحالات الصحية للعين.يمكن أن يقلل العسل موضعيًا من التهاب وتهيج العين ويمكن أن تقتل أيضًا البكتيريا الضارة التي قد تسبب عدوى العين.حتى أن بعض الناس يستخدمون العسل لمحاولة تغيير لون عيونهم تدريجيًا ، على الرغم من عدم وجود أي بحث يثبت فعاليته.إن خصائص العسل المضادة للالتهابات والميكروبات ، جنبًا إلى جنب مع قدراته المهدئة ، تجعله علاجًا فعالًا بشكل مدهش للعديد من أمراض العين.فوائد عسل السدر الجبلي مع غذاء ملكات النحلفوائد عسل السدر الجبلي مع غذاء ملكات النحل عديدة فكشفت بعض الأبحاث عنها:- يقوي الجهاز العصبي- ‏يزيد من النشاط البدني والعقلي- ‏يحارب التعب.- ‏المغذيات المثالية خلال فترة النقاهة وعامل فاعلية.- ‏يقوي جهاز المناعة- ‏يعمل على تنشيط الغدد- ‏يمنع أمراض العصر الحديث وخاصة مرض السكري- ‏يقلل من السعال- ‏مفيد للعقم لأنه يزيد من الخصوبة عند الرجال والنساء- ‏مفيد جدا لأمراض الكبد والبروستاتفوائد عسل السدر مع الماء على الريقفقدان الوزنرحيق شجرة السدر فعال في إنقاص الوزن فالعسل غني بالسعرات الحرارية ولكنه لا يحتوي على دهون وقليل من السكر وإنها نعمة للأشخاص الذين يريدون خسارة بعض الأرطال في الأسبوع أضف ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون إلى الماء واشربه كل صباح لتقليل دهون البطن.يمكن استخدام عسل السدر اليمني في العديد من أجزاء الطبخ المختلفة مثل الفطائر والخبز والأطباق وما إلى ذلك ، ويمكن أيضًا تناولها مباشرة في ملعقة صغيرة 2-3 مرات في اليوم وعلى الريق يمكنك أيضًا مزج عسل السدر بالماء الساخن والليمون وزيت الحبة السوداء للحصول على أقصى تأثير.فوائد عسل السدر الجبلي للاطفالفوائد عسل السدر الجبلي للاطفال عديدة فهو يساعد على رفع المناعة ومقاومة بعض الأمراض واليكم فوائده :تقوية المناعةعسل السدر غني بمضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة في الخلايا التي تسبب أمراضًا مثل السرطان والإنفلونزا والتهاب المفاصل ويعمل كمعزز قوي للمناعة للجميع ويحتوي العسل على العديد من المركبات الفينولية مثل مركبات الفلافونويد التي تمد قوتها المضادة للأكسدة إلى العسلالحماية من النوبة قلبيةعسل السدر يخفض مستويات الكوليسترول السيئ في الدم. يؤدي إلى انخفاض تراكم الدهون في الأوعية الدموية وبالتالي منع حدوث النوبات القلبية. كل ما عليك فعله هو إضافة العسل إلى وجباتك الغذائية والحفاظ على مرونة الأوعية الدموية ويفيد عسل السدر الدورة الدموية ويقلل من التعب وفقدان التنفس.