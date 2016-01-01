في شهر التوعية بالأورام .. 10 وصايا للوقاية منها

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شهر التوعية بالأورام

يصادف شهر اكتوبر من كل عام شهر التوعية بـ الأورام، حيث كشفت الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم أنه يمكن الوقاية من المرض عن طريق التطعيم ضد فيروس HPV بالإضافة إلى تتبع الأعراض الدالة على المرض والاستمرار في عمل الاختبارات الدورية.

ومن خلال موقع "health" نقدم لكم طرق الوقاية من الأورام للحفاظ على الصحة، وإليكم التفاصيل.

1- تجنب شرب السجائر والتدخين بجميع أشكاله، بما في ذلك التعرض للتدخين السلبي.

2- تناول الطعام بشكل صحيح، قلل من استهلاكك للدهون المشبعة واللحوم الحمراء، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان البروستاتا، وزد من استهلاكك للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

3- ممارسة الرياضة بانتظام، تم ربط النشاط البدني بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، يبدو أن التمرين يقلل أيضًا من خطر إصابة المرأة بـ سرطان الثدي وربما سرطان الجهاز التناسلي، تساعد التمارين الرياضية في حمايتك حتى لو لم تفقد الوزن.

4- الحفاظ على الوزن الصحي، حيث تزيد السمنة من خطر الإصابة بأشكال عديدة من السرطان، عدد السعرات الحرارية إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك، فتناول سعرات حرارية أقل وحرق المزيد مع التمرين.

5- عدم تناول الكحول والمشروبات التي تحتوي على نسبة كحول حتى لو كانت ضئيلة.
6- تجنب التعرض غير الضروري للإشعاع.

7- تجنب التعرض للسموم الصناعية والبيئية مثل ألياف الأسبست، والبنزين، والأمينات العطرية، وثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs).

8- تجنب الالتهابات التي تساهم في الإصابة بالسرطان، بما في ذلك فيروسات التهاب الكبد وفيروس نقص المناعة البشرية وفيروس الورم الحليمي البشري، ينتقل الكثير عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق الإبر الملوثة.

9- أخذ قسط كاف من النوم.

10- الحصول على فيتامين د.

المصدر: موقع "health"

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