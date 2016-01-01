وصفة ستيك الدجاج بالصوص



ستيك الدجاج بالصوص ستيك الدجاج بالصوص

ستيك الدجاج هي واحدة من الوجبات المفضلة لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم. سهل الهضم ، وقلة الدهون به ، فهو خيار صحي ، يمكنك تناوله أثناء اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن ، حتى لو لم يكن الغرض من تناول التخسيس ، فإنه يظل خيارًا صحيًا ولذيذًا.



كثير من الناس. يمكنك تناول ستيك الدجاج في مطاعم مختلفة ، يمكنك تحضيره في المنزل بسهولة ، فهو لا يحتاج إلى الكثير من الوقت أو الجهد أو المال ، لذلك نجد اختيار العديد من ربات البيوت ، بالإضافة إلى أذواق جميع أفراد الأسرة القديمة والشباب خاصة عند تنويع طرق تقديمها بمختلف الصلصات والمقبلات.



كشف موقع هيلثي ،عن طريقة عمل ستيك الدجاج بالصوص

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وصفة مميزة وسريعة وناعمة وسلسة للغايةستيك دجاج مشوي مع وصفة الصلصةمكونات:كيلو صدور دجاج ، فيليه ، مقسم رفيع2 ليمون ، عصيرملعقة خردل4 ملاعق كبيرة زيت زيتونملاعق كبيرة خلملعقة صغيرة ثوم بودرةملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة بهارات إيطالية "ريحان وإكليل الجبل والأوريجانو والزعتر".ملعقة صغيرة فلفل أسودتجهيز:تخلط جميع المكونات مع الدجاج جيدا.سخني الشواية جيدًا ، ضعي قطع الدجاج لمدة 3 دقائق. اقلب الدقائق الثلاث الأخرى.يمكنك الاحتفاظ بها في كيس منقع في الفريزر للوقت المطلوب.كيف تصنع صلصة لحم الدجاج!مكونات:علبة كريمة مخفوقةكوب قشدة سائلةحلقات البصلملعقة صغيرة من مسحوق الثومرشة فلفل أبيض وملح1 مكعب مرقةملعقة كبيرة من الزبدة في درجة حرارة الغرفةوصفة صلصة دجاج ستيكتجهيز:يُقلى البصل بالزبدة على نار خفيفة حتى يصبح ناعمًا ويذوب ، ثم يُضاف مسحوق الثوم مع التحريك المستمر. اخلطي الكريما في وعاء حتى تمتزج ، ثم أضيفي المزيج إلى البصل والثوم مع التحريك المستمر. نضيف رشة ملح وفلفل أبيض ومكعب مرق دجاج إلى الخليط مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط متماسكًا وكريمي الشكل ثم نرفعها عن النار. نضع الصلصة على ستيك الدجاج من الأعلى ، أو قدميها على الجانب ، يمكن للجميع وضع الكمية التي تناسبهم ، ويجب تقديمها ساخنة.