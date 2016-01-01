طريقة عمل تحفة إضاءة من زجاجة فارغة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل تحفة إضاءة من زجاجة فارغة

صورة الخبر: طريقة عمل تحفة إضاءة من زجاجة فارغة
طريقة عمل تحفة إضاءة من زجاجة فارغة

تعلّم تقنية جديدة، وحوِّل إناءً شفافًا إلى تحفة إضاءة لإضفاء لمسة مثالية على منزلك ، ولتزيين طاولة غرفة المعيشة الخاصة بك، حيث يمكنك استخدامه أيضًا في غرفة نومك، وفقا لما نشره موقع fashion.

أدوات:

جرة زجاجية فارغة

الخرز الزجاجي

بندقية شمعة (للغراء)

مصباح صغير يعمل ببطارية ويمكن استبداله بشمعة

شريط
خطوات:

ضع البرطمان مقلوبًا على الطاولة وابدأ في ربط الخرز الزجاجي باستخدام مسدس الشمعة ، وحاول ألا تترك أي مسافات بينهما.
اربطهم في سطر واحد لترتيبهم على قاع البرطمان بالطريقة الصحيحة.

كرر الطرق السابقة حتى تغطي الجرة بالخرز تمامًا.
ثبت المصباح الصغير داخل غطاء الجرة باستخدام الشريط اللاصق.

ضع تحفتك الصغيرة في أي ركن خاص فوق طاولة الشاي أو فوق طاولة الطعام.

المصدر: موقع fashion

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل تحفة إضاءة من زجاجة فارغة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
17305

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager