

طريقة عمل تحفة إضاءة من زجاجة فارغة طريقة عمل تحفة إضاءة من زجاجة فارغة

تعلّم تقنية جديدة، وحوِّل إناءً شفافًا إلى تحفة إضاءة لإضفاء لمسة مثالية على منزلك ، ولتزيين طاولة غرفة المعيشة الخاصة بك، حيث يمكنك استخدامه أيضًا في غرفة نومك، وفقا لما نشره موقع fashion.



أدوات:



جرة زجاجية فارغة

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الخرز الزجاجيبندقية شمعة (للغراء)مصباح صغير يعمل ببطارية ويمكن استبداله بشمعةشريطخطوات:ضع البرطمان مقلوبًا على الطاولة وابدأ في ربط الخرز الزجاجي باستخدام مسدس الشمعة ، وحاول ألا تترك أي مسافات بينهما.اربطهم في سطر واحد لترتيبهم على قاع البرطمان بالطريقة الصحيحة.كرر الطرق السابقة حتى تغطي الجرة بالخرز تمامًا.ثبت المصباح الصغير داخل غطاء الجرة باستخدام الشريط اللاصق.ضع تحفتك الصغيرة في أي ركن خاص فوق طاولة الشاي أو فوق طاولة الطعام.