بأسهل الخطوات.. طريقة عمل دجاج بالبطاطس في الفرن



دجاج بالبطاطس في الفرن دجاج بالبطاطس في الفرن

تعتبر وجبة الدجاج مع البطاطس في الفرن من أكثر الأطباق التي يعشقها الكثيرون، وهي من الأطباق الشهيرة في جميع أنحاء الوطن العربي.



وكشف موقع هيلثي عن طريقة عمل دجاج حار مشوي مع البطاطس في الفرن بأسهل الخطوات.



مكونات

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- دجاج: 1 إلى أربع قطع- بصل: 3 فصوص (مكعبات صغيرة)- زيت نباتي: ربع كوب- معجون طماطم: ملعقتان كبيرتان- عصير طماطم: ربع كوب- بطاطس : 4 حبات (مقطعة إلى شرائح) حلقات أو مكعبات حسب الرغبة)- 1 كوب مرق دجاج- زيت زيتون: ملعقتان- ملح: نصف ملعقة صغيرة- فلفل أسود: نصف ملعقة- هيل: نصف ملعقة صغيرة (بودرة)- بهار: نصف ملعقة صغيرة- قرفة: نصف ملعقة صغيرةطريقة تحضير الدجاج المشوي الحار مع البطاطس في وصفة الفرنطريقة التحضيرأضيفي الملح والبهارات إلى قطع الدجاج ، واستخدمي اليدين لنشر البهارات.سخني الزيت في قدر على نار متوسطة ، وضعي قطع الدجاج والبصل المفروم واتركيها على النار مع التحريك حتى تقلى قطع الدجاج من الجانبين.تخلط الطماطم مع شرائح البطاطس والكاتشب ، وتوضع في قدر على النار ثم تغطى وتطهى لمدة 6 دقائق.نضع البطاطس مع الدجاج في صينية فرن مع السائل الناتج ، و 1 كوب مرق مع الملح والفلفل.توضع الصينية في الفرن على حرارة 180 لمدة 35 دقيقة أو حتى تنضج الدجاج بالكامل .عند التقديم افرد السطح بقليل من زيت الزيتون. قدمي صينية البطاطا الساخنة بالدجاج .ملحوظة:إذا كنت محبي لتناول الحار يمكنك إضافة 2 من الفلفل الأخضر الحار المقطّع إلى شرائح البطاطس .