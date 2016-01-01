- على عكس هذه الحجة ، تعطي الملابس الفضفاضة إحساسًا بجسم ضخم ، لكن الملابس العادية التي تناسب جسمك تجعلها تبدو أكثر نحافة.
إغلاق الزر السفلي للغاية من سترة البدلة
- يذهب الكثير من الرجال إلى هذه الخطوة دون أن يدركوا أن هذا المظهر يقلل من أناقتهم ، لذلك يقترح المصممون إغلاق الزر العلوي أو السفلي فقط أو كليهما لأنه ينحت جزء الخصر ويبرز جسمك بطريقة نحيفة.
ارتداء البدلة مناسبة في أي وقت وفي أي مكان
- هذه النظرية خرافة لأنه ليس من المنطقي ارتداء بدلة في حفلة الأصدقاء حيث يرتدون الجينز والقمصان البسيطة.
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التعليقات على 9 أخطاء شائعة يقع فيها الرجال عند ارتداء ملابسهم
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