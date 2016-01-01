9 أخطاء شائعة يقع فيها الرجال عند ارتداء ملابسهم



أخطاء شائعة يقع فيها الرجال أخطاء شائعة يقع فيها الرجال

- على عكس هذه الحجة ، تعطي الملابس الفضفاضة إحساسًا بجسم ضخم ، لكن الملابس العادية التي تناسب جسمك تجعلها تبدو أكثر نحافة.



إغلاق الزر السفلي للغاية من سترة البدلة

- يذهب الكثير من الرجال إلى هذه الخطوة دون أن يدركوا أن هذا المظهر يقلل من أناقتهم ، لذلك يقترح المصممون إغلاق الزر العلوي أو السفلي فقط أو كليهما لأنه ينحت جزء الخصر ويبرز جسمك بطريقة نحيفة.



ارتداء البدلة مناسبة في أي وقت وفي أي مكان

- هذه النظرية خرافة لأنه ليس من المنطقي ارتداء بدلة في حفلة الأصدقاء حيث يرتدون الجينز والقمصان البسيطة.

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اتباع خطوات المشاهير- اتباع هذه النصيحة يجعلك بعيدًا عن المسار وسط الناس العاديين الذين يرتدون ملابس بسيطة بعيدًا عن التعقيدات.يناسبك البنطلون بشكل أفضل بعد غسله عدة مرات- هذه النظرية لا تعمل مع البناطيل الفضفاض ذو الجيوب الكبيرة. إذا كنت تمتلك أحد هذه البناطيل ، فمن الأفضل تعديل مقاسة.شراء الملابس في وقت واحد سوف يستمر إلى الأبد- لا يمكن اتباع هذه النصيحة إلا في موقف واحد موجود في المتجر ، والذي يحتوي على المجموعة التي تفضلها وهي حالة نادرة. قد تشعر بالملل في وقت ما من هذه الأنماط ، لذا قم بشراء بعض العناصر على فترات طويلة ومن عدة متاجر.