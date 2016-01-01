فى ظل انتشار فيروس كورونا، وتخوف بعض السيدات من الذهاب إلى الكوافير لعمل باديكير، لذلك عليهم الاعتناء بالقدمين، يوما فى الأسبوع لعدم الاحتياج إلى البديكير ومعدات التى يمكن أن تنقل الأمراض، لذلك تقدم وصفة سحرية تجعل قدمك كالحرير.
وكشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن علاج تشقق القدمين بزيت الزيتون:
يمكنك استخدام الزيوت طبيعية موجودة في منزلك مثل زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت اللوز.
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التعليقات على حيل سحرية تجعل قدميك كالحرير .. تعرفي عليها
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