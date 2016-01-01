حيل سحرية تجعل قدميك كالحرير .. تعرفي عليها

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حيل سحرية تجعل قدميك كالحرير

فى ظل انتشار فيروس كورونا، وتخوف بعض السيدات من الذهاب إلى الكوافير لعمل باديكير، لذلك عليهم الاعتناء بالقدمين، يوما فى الأسبوع لعدم الاحتياج إلى البديكير ومعدات التى يمكن أن تنقل الأمراض، لذلك تقدم وصفة سحرية تجعل قدمك كالحرير.

وكشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن علاج تشقق القدمين بزيت الزيتون:

يمكنك استخدام الزيوت طبيعية موجودة في منزلك مثل زيت الزيتون وزيت السمسم وزيت اللوز.

قومي بوضع قدميكي في مياه دافئة لمدة 15 لى 20 دقيقة.
ثم دلكي أحد هذه الزيوت على الكعبين.
ثم ارتدي شرابا قطنيا للمساعدة على ترطيب الكعبين بشكل أسرع.
– علاج تشقق الكعبين باستخدام غسول الفم:
اخلطي ربع كوب من غسول الفم – يعمل كمادة مطهرة لإزالة خلايا الجلد الميتة – مع ربع كوب من الخل ونصف كوب من الماء الدافئ.
اتركي الخليط على الكعبين لمدة 15 دقيقة ثم اغسلي الكعبين منه وقومي بترطيب القدمين بعد ذلك بأحد الزيوت التي ذكرناها.

المصدر: موقع بولد سكاى الهندى

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