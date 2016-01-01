اندلاع احتجاجات عنيفة في مدينة سبيطلة التونسية والجيش يتدخل

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احتجاجات عنيفة في مدينة سبيطلة التونسية

اندلعت احتجاجات عنيفة، اليوم، الثلاثاء، في مدينة سبيطلة بولاية القصرين التونسية، حيث قام عدد من المحتجين بإضرام النار في سيارة تتبع البلدية.

ويأتي ذلك في أعقاب الاحتجاجات التي انطلقت إثر مقتل رجل مسن داخل "كشك" خلال تنفيذ قرار بلدي بهدمه، فجر اليوم.

وعلاوة على ذلك، قام المحتجون بقلب جرار تابع بلدية سبيطلة، حسبما أفادت إذاعة "موازييك" التونسية.

وبدوره، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الرائد، محمد زكري، في تصريح لـ "موزاييك"، تدخل الجيش التونسي لحماية المنشآت العمومية والمؤسسات الحيوية في معتمدية سبيطلة بالتنسيق مع الوحدات الأمنية وبعد طلب من السلطات المحلية.

وقام الجيش بنشر مدرعات في مدينة سبيطلة، مستخدما الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بولاية القصرين بعد الاحتجاجت العنيفة.

المصدر: إذاعة "موازييك" التونسية

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