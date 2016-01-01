اندلعت احتجاجات عنيفة، اليوم، الثلاثاء، في مدينة سبيطلة بولاية القصرين التونسية، حيث قام عدد من المحتجين بإضرام النار في سيارة تتبع البلدية.
ويأتي ذلك في أعقاب الاحتجاجات التي انطلقت إثر مقتل رجل مسن داخل "كشك" خلال تنفيذ قرار بلدي بهدمه، فجر اليوم.
وعلاوة على ذلك، قام المحتجون بقلب جرار تابع بلدية سبيطلة، حسبما أفادت إذاعة "موازييك" التونسية.
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التعليقات على اندلاع احتجاجات عنيفة في مدينة سبيطلة التونسية والجيش يتدخل
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