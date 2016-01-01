الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان الحياء من الله ومن الخلق والنفس

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صورة الخبر: خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠ م "الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس شيمة الكرام وفطرة إنسانية سوية".

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الحياء من الله ومن الخلق ومن النفس من المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها جميع الشرائع السماوية ولَم تنسخ في أي ملة من الملل أو شريعة من الشرائع ، والحياء شعبة من شعب الإيمان وشيمة من أهم شيم الكرام وفطرة إنسانية سوية، حيث يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ): "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت "، ويقول (صلى الله عليه وسلم ): "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان".

وأكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، ثقتها في سعة الأفق العلمي والفكرى للأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

المصدر: elbalad

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