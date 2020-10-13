

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-10-2020 أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-10-2020

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزى.



وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.62 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.



سعر اليورو 18.43 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سعر الجنيه الاسترلينى 20.35 جنيه للشراء، و 20.52 جنيه للبيع .الفرنك السويسرى 17.16 جنيه للشراء ، و 17.30 جنيه للبيع.وسجلت كورنا سويدية سعر 1.77 جنيه للشراء، و1.78 جنيه للبيع.العملات الآسيوية :سجل 100 ين يابانى سعر 14.81 جنيه للشراء و 14.94 جنيه للبيع.واستقر اليوان الصينى عند 2.31 جنيه للشراء و2.33 جنيه للبيع.وتراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، أمس لتلامس مستوى منخفضا قياسيا بلغته في الجلسة السابقة بفعل تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.وسجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار، وفقدت العملة التركية 25 بالمئة من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف بشأن تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتدخلات المكلفة في سوق العملة، لكن المخاوف الجيوسياسية أصبحت الآن عاملا رئيسيا.ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب، لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400 بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.