

البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بجلسة الأثنين البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بجلسة الأثنين

أموال الغد ينشر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية خلال تداولات جلسة اليوم الأثنين، والتي تصدر خلالها سهم مصر للفنادق، ترتيب الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 18.38% ليغلق عند مستوى 14.42 جنيه.



وجاء بالمرتبة الثانية سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 11.58% ليغلق عند 21.77 جنيه ثم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.26% ليغلق عند 12.15 جنيه .



واحتل المرتبة الرابعة سهم العربية للمحابس بنسبة 7.94% ليغلق عند 1.78 جنيه، ثم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري بنسبة 5.63% ليغلق عند 42.62 جنيه .

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بينما تصدر سهم ريكاب للاستثمارات المالية سلاب مصر ترتيب الأسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 8.77% ليغلق عند 4.68 جنيه ثم شركة جولدن تكس للاصواف بنسبة 8.33% ليغلق عند 4.73 جنيه، ثم سهم برايم القابضة للاستثمارات بالمرتبة الرابعة بنسبة 7.90% ليغلق عند 1.072 جنيه.وجاء سهم العبور للاستثمار العقاري بالمرتبة الرابعة بنسبة 7.57% ليغلق عند 11.24 جنيه ثم شركة العربية المتحدة للشحن بنسبة 0.57% ليغلق عند 1.32 جنيه.واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع مؤشر ايجى اكس 30 بنسبة 0.33 % ليصل إلى مستوى 11397 نقطة .وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب قدرها 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 633.681 مليار جنيه، وسط مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب.وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 414 مليون ورقة منفذة على 46 ألف عملية.وتم التداول على 186 سهم، ارتفع منهم نحو 73 سهم، وانخفض نحو 92 سهم، ولم تتغير مستويات 18 سهم.