سعر الغاز الطبيعى يقفز لأعلى مستوياته منذ عام

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سعر الغاز الطبيعى يقفز لأعلى مستوياته منذ عام

قفز سعر الغاز الطبيعي العالمي خلال تعاملات اليوم الإثنين لأعلى مستوى له لأول مرة منذ أكثر من عام ليلامس الـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حسب بورصة نيويورك التجارية، وسجلت العقود الآجلة له 2.895 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن انخفض بنسبة بلغت نحو 50 سنتًا عن الأسبوع الماضي.

وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إﻣﺪادات الغاز، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشر الأولى التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في المياه العميقة، تليها مصر، ودولة الاحتلال، ثم تنزانيا.

المصدر: الدستور

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