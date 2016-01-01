مرتضى: مصير الزمالك في يده.. ولا أريد محمد إبراهيم



مرتضى منصور مرتضى منصور

اتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أسطورتي القلعة البيضاء، حازم إمام وأيمن يونس، بالسخرية من الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الأبيض.



وقال مرتضى، عبر قناة الزمالك: "هل من المقبول أن يسخر حازم ويونس من كاسونجو؟ وهل يملك الثنائي الروح للسخرية والضحك، في ظل إيقاف وعزل رئيس ناديهم وإقحام الزمالك في أزمات بالجملة".



وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد قررت إيقاف رئيس نادي الزمالك، لمدة 4 سنوات، بجانب عزله من منصبه والدعوة لانتخابات في أقرب جمعية عمومية.

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وأضاف منصور: "اللجنة الأولمبية اتهمتني بإقحام السياسة في الرياضة، وأرسلت خطابا بهذا المعنى للجنة الأولمبية الدولية".وزاد "أثق في القانون المصري والقضاء، لإنصافي في معركتي مع الأولمبية".وعن إخلاء مقر النادي، علق: "لم أتخذ قرارا مفاجئا، لقد نفذنا اللائحة بغلق الأبواب في العاشرة مساءً مع نهاية فصل الصيف، ولكنني كنت أفتح الأبواب على مسؤوليتي، إلا أن مشاحنات حدثت بين الأعضاء".وأوضح أن الزمالك أصبح مصيره في يده بعد الفوز على حرس الحدود، حيث سيضمن المركز الثاني حال فاز على الإسماعيلي.وتابع: "سأبارك وقتها لعمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، على النقاط الثلاث المخصومة".وأتم: "الزمالك لم يقدم أي عروض للتعاقد مع محمد إبراهيم، صانع ألعاب مصر المقاصة، ولا أرغب في ضمه".