البنك التجارى الدولى يطلق أول برنامج لتطوير طلاب الجامعات الحكومية

أطلق البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) ، برنامجًا تدريبيا جديدًا لطلبة الجامعات الحكومية المصرية تحت شعار "المعرفة المصرفية للكوادر الشابة"، التزاماً منه لكونه أكبر بنك قطاع خاص في مصر بمسؤوليته تجاه المجتمع، ومراعاة للظروف الحالية التي تتطلب التحول الحتمي في وسيلة التواصل مع الطلاب الجامعيين وذلك عن طريق تقديم برنامج تدريبي عن بعد لبناء القدرات.
وصمم البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات الحكومية مثل جامعة القاهرة وجامعة عين شمس ولم يقتصر الامر على ذلك بل امتد الي الجامعات المتواجدة بالمحافظات المختلفة مثل (الإسكندرية، قناة السويس، أسيوط وسوهاج)، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الطلاب الجامعيين بمعايير اختيار خاصة تم فيها مراعاة التنوع في الخبرات/ التخصصات.
ويستهدف البرنامج التدريبي للبنك تزويد الكوادر الشابة بمزيج من المهارات التقنية وإدارة الأعمال وتعريفهم بالأدوات الرئيسية التي يتطلبها سوق العمل. وشارك في البرنامج التدريبي للبنك نحو 250 طالبًا وطالبة على مستوى عالي من المشاركة والتفاعل.
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