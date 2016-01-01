

سيارة إيلون موسك تيسلا رودستر تقترب من الوصول للمريخ سيارة إيلون موسك تيسلا رودستر تقترب من الوصول للمريخ

منذ أعوام أطلقت شركة إيلون موسك SpaceX سيارته تيسلا رودستر إلى الفضاء باتجاه المريخ، وقد دخلت أخيراً في مجال جاذبية الكوكب.



أكدت SpaceX في تغريدة لها أن رودستر ودمية رجل الفضاء Starman في مقعد السائق قد أصبحا على مسافة 0.05 وحدة فلكية متبقية للوصول للكوكب الأحمر، أي أقل قليلاً من 8 مليون كيلومتر. ومن ناحية أخرى فقد قطعت السيارة أكثر من 60 مليون كيلومتر منذ مغادرة كوكب الأرض في 6 فبراير 2018.



في غضون أسابيع ستصل السيارة الكهربائية إلى منزلها الجديد، ونتسائل عن الطريقة التي ستعلن بها تيسلا وSpaceX وإيلون موسك عن ذلك.