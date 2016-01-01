

مازدا تعلن رسمياً عودة المحرك الروتاري مازدا تعلن رسمياً عودة المحرك الروتاري

المربع نت – مازدا دشنت سيارة MX-30 العام الماضي كأول سيارة كهربائية بالكامل للعلامة اليابانية بقوة 143 حصان وبطارية ليثيوم أيون 35.5 كيلووات\س ومدى 200 كيلومتر لكل شحنة، ولكن للراغبين في مدى أطول من ذلك، أعلنت مازدا عن تقديم نسخة جديدة من السيارة في وقت لاحق مع إضافة محرك رحوي-روتاري لإطالة المدى.



وستمثل هذه أول عودة للمحرك الروتاري الأيقوني لمازدا منذ توقف إنتاج موديل RX8 في 2012، وقد صرح رئيس مازدا، أكيرا ماروموتو، أن الشركة ستبدأ باختبار المحرك الجديد بدايةً من يناير 2021.



وسينطلق الموديل الإنتاجي الكهربائي لمازدا MX-30 بمحرك روتاري لإطالة المدى في النصف الثاني من 2022 في اليابان كبداية ثم لباقي الأسواق.

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ويُذكر أن هذا منفصل عن طرح MX-30 هجينة بالقابس في اليابان بمحرك 2.0 لتر سكاي أكتيف بالتنفس الطبيعي بمساعدة كهربائية 5.1 كيلووات وبطارية 24 فولت.