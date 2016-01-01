المربع نت – هيونداي هي واحدة من شركات السيارات التي استثمرت بشكل جاد في تقنية السيارات الطائرة للتنقل داخل المدن، وتستهدف هيونداي طرحهم بشكل تحاري في الأسواق في 2028.
وقد صرح رئيس مشروع السيارات الطائرة لدي هيونداي، جايون شين: “نتوقع انفجاراً في الطلب على التنقل الهوائي داخل المدن هروباً من الزحام”.
ويتوقع بنك “مورجان ستانلي” الاستثماري أن تبلغ قيمة سوق السيارات الطائرة 2.9 تريليون دولار (10.8 تريليون ريال) بحلول 2040، ولكن الصناعة تواجه بعض العقبات خاصة في مجالات السلامة والموافقة التنظيمية من الحكومات.
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التعليقات على هيونداي تؤكد أن سيارتها الطائرة قادمة لا محالة
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