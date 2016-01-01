

هيونداي تؤكد أن سيارتها الطائرة قادمة لا محالة هيونداي تؤكد أن سيارتها الطائرة قادمة لا محالة

المربع نت – هيونداي هي واحدة من شركات السيارات التي استثمرت بشكل جاد في تقنية السيارات الطائرة للتنقل داخل المدن، وتستهدف هيونداي طرحهم بشكل تحاري في الأسواق في 2028.



وقد صرح رئيس مشروع السيارات الطائرة لدي هيونداي، جايون شين: “نتوقع انفجاراً في الطلب على التنقل الهوائي داخل المدن هروباً من الزحام”.



ويتوقع بنك “مورجان ستانلي” الاستثماري أن تبلغ قيمة سوق السيارات الطائرة 2.9 تريليون دولار (10.8 تريليون ريال) بحلول 2040، ولكن الصناعة تواجه بعض العقبات خاصة في مجالات السلامة والموافقة التنظيمية من الحكومات.

وتتعاون هيونداي مع شركة أوبر لتدريب طيارين لسيارات الأجرة الطائرة حتى تطبيق تقنيات التوجيه الذاتي بالكامل في 2035 تقريباً، وقد أكدت هيونداي: “نريد أن نكون الأوائل في تقديم المنتج الصحيح في هذا المجال”.







