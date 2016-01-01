حصلت السيارة أكورد منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 1976 على شهرة كبيرة ونجاح لا بأس به، وربما كان أحد أهم دلائل نجاحها استمرارها في الأسواق طوال تلك السنوات، وهي واحدة من أكثر السيارات مبيعًا في الولايات المتحدة منذ عام 1989 حتى الآن. ولأن شركات السيارات تتجه إلى إطلاق إصدارات هايبرد وكهربائية من طرازاتها المختلفة، فقد أطلقت هوندا النسخة الهايبرد من أكورد إصدار 2021.
حصلت السيارة في إصدارها الجديد على تحديثات على التصميم والتكنولوجيا وميزات السلامة. فعلى جانب التصميم تتميز أكورد بشبكة أعرض معاد تصميمها لمظهر أكثر تطورًا، وتحيط به مصابيح أمامية جديدة عالية ومنخفضة الشعاع LED، كما تأتي فتحات أصغر لمصابيح الضباب، بالإضافة إلى تصميمات عجلات معدنية جديدة، ويتوافر لون جديد للجسم الخارجي هو Sonic Gray Pearl.
في الداخل تم إدخال تحسينات إضافية على المقصورة، بما في ذلك نظام ترفيه بشاشة عرض تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، بالإضافة إلى توافر نظامَي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو للاتصال بين السيارة والهاتف الذكي لقائدها، كما تم نقل منافذ USB إلى مقدمة الكونسول الوسطي لسهولة الوصول إليها.
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التعليقات على هوندا تطرح نسخة هايبرد من أكورد موديل 2021 بتحديثات جديدة
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