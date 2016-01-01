

هوندا تطرح نسخة هايبرد من أكورد موديل 2021 بتحديثات جديدة هوندا تطرح نسخة هايبرد من أكورد موديل 2021 بتحديثات جديدة

حصلت السيارة أكورد منذ إطلاقها للمرة الأولى في عام 1976 على شهرة كبيرة ونجاح لا بأس به، وربما كان أحد أهم دلائل نجاحها استمرارها في الأسواق طوال تلك السنوات، وهي واحدة من أكثر السيارات مبيعًا في الولايات المتحدة منذ عام 1989 حتى الآن. ولأن شركات السيارات تتجه إلى إطلاق إصدارات هايبرد وكهربائية من طرازاتها المختلفة، فقد أطلقت هوندا النسخة الهايبرد من أكورد إصدار 2021.



حصلت السيارة في إصدارها الجديد على تحديثات على التصميم والتكنولوجيا وميزات السلامة. فعلى جانب التصميم تتميز أكورد بشبكة أعرض معاد تصميمها لمظهر أكثر تطورًا، وتحيط به مصابيح أمامية جديدة عالية ومنخفضة الشعاع LED، كما تأتي فتحات أصغر لمصابيح الضباب، بالإضافة إلى تصميمات عجلات معدنية جديدة، ويتوافر لون جديد للجسم الخارجي هو Sonic Gray Pearl.



في الداخل تم إدخال تحسينات إضافية على المقصورة، بما في ذلك نظام ترفيه بشاشة عرض تعمل باللمس مقاس 8 بوصات، بالإضافة إلى توافر نظامَي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو للاتصال بين السيارة والهاتف الذكي لقائدها، كما تم نقل منافذ USB إلى مقدمة الكونسول الوسطي لسهولة الوصول إليها.

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على جانب الأداء تأتي أكورد الهايبرد بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر مزود بشاحن تيربو يعمل مع محرك كهربائي لينتجا معًا قوة 212 حصانًا، ويمكن للسيارة العمل اعتمادًا على المحرك الكهربائي فقط.أما على جانب أنظمة وميزات السلامة، فتتمتع جميع إصدارات أكورد بنظام تذكير بحزام المقعد الخلفي/ مع إشعار على العداد الرقمي عند إيقاف السيارة لتذكير السائق بفحص المقعد الخلفي، كما يتوافر نظام مكابح أمامي وخلفي جديد يسمى التحكم في الكبح منخفض السرعة، وباستخدام مستشعرات يمكن للنظام استشعار الأجسام الصلبة المنطلة بسرعات منخفضة، كما في مواقف السيارات، وتحذير السائق أو الضغط على الفرامل للمساعدة في تجنب الاصطدام أو تخفيفه.ورغم أننا نتحدث عن النسخة الهايبرد من أكورد، فإن النسخة المزودة بمحرك احتراق داخلي متوافرة في السوق المصرية، ويبلغ سعرها 669 ألف جنيه مصري.