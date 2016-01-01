تعرف على أضرار تناول الفاكهة خلال الوجبة الرئيسية

قالت الدكتورة ضحى عبده ، رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إن هناك بعض الناس تحب دمج الفاكهة مع سلاطة وجبة الغداء مثل حبات الرمان أو حبات لب عباد الشمس.
وأضافت د. ضحى عبده ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية ، " دى ام سى " ، أن الفاكهة مع الوجبة الرئيسية كسلاطة لا يوجد بها أى مشكلة.
وأشارت رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إلى أن الفاكهة تسبب مشاكل أساسية عند تناولها بعد الأكل مباشرة ، منوهة إلى أن الوجبات تستغرق سرعة هضم أطول من الفاكهة، متابعة :" أن هناك بعض السلاطات المكونة من البرتقال أو التفاح ".
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