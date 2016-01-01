تعرف على أضرار تناول الفاكهة خلال الوجبة الرئيسية



أضرار تناول الفاكهة أضرار تناول الفاكهة

قالت الدكتورة ضحى عبده ، رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إن هناك بعض الناس تحب دمج الفاكهة مع سلاطة وجبة الغداء مثل حبات الرمان أو حبات لب عباد الشمس.



وأضافت د. ضحى عبده ، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع على فضائية ، " دى ام سى " ، أن الفاكهة مع الوجبة الرئيسية كسلاطة لا يوجد بها أى مشكلة.



وأشارت رئيس قسم التغذية بالمركز القومى للبحوث ، إلى أن الفاكهة تسبب مشاكل أساسية عند تناولها بعد الأكل مباشرة ، منوهة إلى أن الوجبات تستغرق سرعة هضم أطول من الفاكهة، متابعة :" أن هناك بعض السلاطات المكونة من البرتقال أو التفاح ".

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وتابعت أن التفاح الاخضر نسبة الألياف أعلى فيه ، وسلطة الافوكادو به مجموعة من الدهون العالية وفيتامينات وأملاح معدنية ويقاوم السرطان بصفة عامة.وأكدت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي ان الفاكهة فى نصف الطعام كسلاطة لا يوجد منه ضرر ، وإنما لا يصح أن يكون وجبة كاملة ولكن مجرد أن تعطى طعما ، والاساسى فى الوجبة هي الخضروات الطازجة.