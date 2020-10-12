

رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك: مناعة المصريين أقوى من الشعوب الأخرى رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك: مناعة المصريين أقوى من الشعوب الأخرى



أكد الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أن وضع فيروس كورونا في مصر وصل لمرحلة الثبات، مشيرًا إلى أن الأمر له علاقة بجهاز المناعة، وليس شرطا أن يكون الإنسان أصيب بكورونا الحالية، ولكن قد يكون أصيب بنوع آخر من كورونا وأصبح لديه مناعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "كورونا مع الوقت هتروح، والشعب المصري قوي وعندنا المناعة أقوى من الشعوب التانية".



وتابع "أمين"، أن هناك دراسات أثبتت أن مناعة الإنسان تصل إلى 37 سنة، وإذا أصيب الشخص مرة أخرى تتكون الأجسام المضادة مباشرة، والإصابة لا تكون صعبة، ولذلك فإن المناعة ضد كورونا قد تستمر 37 عاما.

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وأشار رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك، إلى أنه بالنسبة للموجة الثانية من فيروس كورونا فإن الأعراض تكون أقل، ولا يتعرض أحد لإصابات قوية.أما عن علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال 4 أيام، فأشار رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك، إلى أن تشخيص الحالة مبكرا يفرق كثيرا في مدة العلاج، كما أنه حصل على الأدوية الخاصة بكورونا مبكرا أيضا.واستبعد أن يكون إعلان إصابة ترامب نوعا من الدعاية الانتخابية، موضحا أن اختبارات المرض حاليا أصبحت أكثر قدرة، ولذلك يتم التعرف على الإصابة مبكرا.