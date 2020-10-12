أكد الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، أن وضع فيروس كورونا في مصر وصل لمرحلة الثبات، مشيرًا إلى أن الأمر له علاقة بجهاز المناعة، وليس شرطا أن يكون الإنسان أصيب بكورونا الحالية، ولكن قد يكون أصيب بنوع آخر من كورونا وأصبح لديه مناعة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "كورونا مع الوقت هتروح، والشعب المصري قوي وعندنا المناعة أقوى من الشعوب التانية".
وتابع "أمين"، أن هناك دراسات أثبتت أن مناعة الإنسان تصل إلى 37 سنة، وإذا أصيب الشخص مرة أخرى تتكون الأجسام المضادة مباشرة، والإصابة لا تكون صعبة، ولذلك فإن المناعة ضد كورونا قد تستمر 37 عاما.
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التعليقات على رئيس قسم الحالات الحرجة بنيويورك: مناعة المصريين أقوى من الشعوب الأخرى
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