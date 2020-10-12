

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة القطارات اليوم السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة بحركة القطارات اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد حركة التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وجاءت كالتالى:



أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية



متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

قد يعجبك أيضا...

ثانياً : خط القاهرة / السد العالىمتوسط تأخيرات القطارات كالآتى :-- القاهرة / أسيوط مدة 45 دقيقة- أسيوط / أسوان مدة 30 دقيقةثالثاً : خط بنها / بور سعيدمتوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقةرابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياطمتوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقةخامسا: خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق/ المنصورةمتوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقةواعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.