شاهد.. بعد تسليم الكويت 3 إرهابيين لمصر.. أحمد موسى: أنتوا لسه شفتوا حاجة التقيل جاي

آخر الأخباراخبار مصر › شاهد.. بعد تسليم الكويت 3 إرهابيين لمصر.. أحمد موسى: أنتوا لسه شفتوا حاجة التقيل جاي

صورة الخبر: الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكويت سوف تسلم مصر عناصر إرهابية من جماعة الإخوان قريبا، موضحا أن أمير الكويت لن يسمح بأن تهاجم مصر من أرضه.

وأكد أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كل قيادات الإخوان الموجودة في الكويت داخل السجون، موجها التحية للكويت «نحيي سمو الأمير على أنه لن يسمح بالتآمر على مصر على أرضه».

ونوه أحمد موسى، بأن هناك هجومًا من الإخوان على سمو الأمير نواف الأحمد؛ عقب تسلم 3 من الإرهابية لمصر، مشيرا إلى أن ما تفعله الإرهابية من التحريض على العنف والتخريب لمصر من قطر لن يحدث أبدا في أي دولة عربية.

وسخر أحمد موسى، من الإرهابية، قائلًا «أنتوا شفتوا حاجة ده لسه التقيل جاي.. دول 3 بس هتدفعوا الثمن غالى أوي».

سلمت السلطات الكويتية، 3 مصريين مقيمين في البلاد إلى الإنتربول الدولي؛ تمهيدا لتسليمهم إلى السلطات المصرية لتورطهم في الدعوة والتحريض على التظاهر ضد الحكومة في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد.. بعد تسليم الكويت 3 إرهابيين لمصر.. أحمد موسى: أنتوا لسه شفتوا حاجة التقيل جاي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62336

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager