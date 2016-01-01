قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكويت سوف تسلم مصر عناصر إرهابية من جماعة الإخوان قريبا، موضحا أن أمير الكويت لن يسمح بأن تهاجم مصر من أرضه.
وأكد أحمد موسى، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كل قيادات الإخوان الموجودة في الكويت داخل السجون، موجها التحية للكويت «نحيي سمو الأمير على أنه لن يسمح بالتآمر على مصر على أرضه».
ونوه أحمد موسى، بأن هناك هجومًا من الإخوان على سمو الأمير نواف الأحمد؛ عقب تسلم 3 من الإرهابية لمصر، مشيرا إلى أن ما تفعله الإرهابية من التحريض على العنف والتخريب لمصر من قطر لن يحدث أبدا في أي دولة عربية.
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التعليقات على شاهد.. بعد تسليم الكويت 3 إرهابيين لمصر.. أحمد موسى: أنتوا لسه شفتوا حاجة التقيل جاي
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