من بينها البرتقال والزبادي.. 5 أطعمة مفيدة لنضارة البشرة

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من بينها البرتقال والزبادي.. 5 أطعمة مفيدة لنضارة البشرة

ترغب كل سيدة وفتاة في الحصول على بشرة نضرة خالية من أي شوائب أو بثور أو حب الشباب، وذلك لأنها تؤثر على الشكل الجمالي للبشرة بالسلب.

وأوصت وسام سوقية، أخصائية البشرة والتجميل، بتناول مجموعة من الأطعمة الصحية والتي تمنحك نضارة للبشرة وتخلصك من الكثير من المشاكل الجلدية التي تعاني منها العديد من الفتيات.

-البرتقال
لاحتوائه على نسب عالية من فيتامين سي ، ومضادات الاكسدة الموجودة في البرتقال تحارب الجذور الحرة المسببة للشيخوخة المبكرة .
_ الزبادي
يحتوي على بروتينات وفيتامينات تفيد تجديد خلايا البشرة ، يعطي ترطيب للبشرة ويعالج جفاف الجلد لاحتوائه على نسب عالية من حمض اللاكتيك .
-الأسماك
مفيدة جدًا للبشرة لاحتوائه على احماض اوميغا 3 التي تحافظ على رطوبة ومرونة الجلد .
- الشاي الأخضر
يقلص المسام الواسعة في البشرة الدهنية ، يقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة ، ومضاد للالتهابات والبكتيريا التي تسبب ظهور حب شباب.
- الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية التي تعمل على ترطيب البشرة والحفاظ عليها من التلف والجفاف وحماية البشرة من التجاعيد والشيخوخة.

المصدر: elbalad

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