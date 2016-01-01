

طريقة تربية الرضيع في الشهور الأولى.. والأكلات الممنوعة طريقة تربية الرضيع في الشهور الأولى.. والأكلات الممنوعة

تربية الرضيع في الأشهر الأولى أمر يحتاج إلى الصبر وفهم كل التغييرات التي تحدث مع طفلك، والمشاكل التي يمكن أن تواجه الأم مع طفلها، لذا يجب على الأم أن تكون على دراية كاملة بـ طرق تربية الرضيع في الأشهر الأولى، والأمور التي يحتاج إليها في هذا الوقت من عمره.



وعن تربية الرضيع في الشهور الأولي فهو لا يحتاج إلى توجيه وتعديل سلوكياته؛ حيث إن هدف الطفل في هذا الوقت اللعب وتناول الطعام ورؤية وتتبع والديه وقضاء الوقت معهم، لذا فلا يوجد قواعد لتربية الرضيع في الشهور الأولى، ولكن يمكن اتباع بعض النصائح في التعامل مع طفلك في هذه المرحلة، ومن أهمها:



1- يسمح للطفل بتناول الخضار أو الفواكه.

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2- لا بد أن يكون الطعام مهروسًا جيدًا ثم تقل نسبة الهرس تدريجيًا شهر تلو الآخر.3- يقدم للطفل ملعقة واحدة من صنف واحد فقط أول يوم، وملعقتين من نفس الصنف في اليوم الثاني وهكذا حتى اليوم الرابع.4- عند التأكد من عدم إصابة الطفل بالإمساك أو الإسهال أو السخونية من أول صنف يتم تغييره لاختبار نوعًا آخر.5- عدم إعطاء الطفل الملح، والسكر، والزيت، والزبدة، واللبن البقري في هذا السن.6- يمكنك إضافة نكهة لـ طعام طفلك منذ 6 إلى 8 أشهر بوضع كمية قليلة جدًا من الكرفس أو الزعتر أو الكراوية أو الكمون أو النعناع أو القرفة.7- عدم إزالة قشر الطعام للاستفادة من مكوناته.8- لا بد أن تكون أدوات تغذية الطفل معقمة بالماء الساخن والخل الأبيض.9- الامتناع عن إضافة الملح والسكر والعسل واللبن البقري والجاموسي والزبدة إلى طعام الطفل .