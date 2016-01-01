طريقة عمل باتيه صحي للمدرسة مثل الجاهز



طريقة عمل باتيه طريقة عمل باتيه

لحماية اطفالك من تناول اطعمة المحلات والباعة الجائلين نقدم لكم طريقة عمل باتيه صحى للمدرسة بمذاق رائع مثل الجاهز تماما وفي نفس الوقت غني بقيمة غذائية عالية جدا .. الوصفة بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سى بي سي سفرة.

مقادير باتيه صحى للمدرسه

نصف كيلو دقيق ابيض مخلوط بدقيق أسمر

زيت عباد الشمس

4 معلقة كبيرة زبدة

معلقه صغيره خميرة

معلقه صغيره سكر

معلقه صغيره ملح

2 بيضه

ماء (دافئ) حسب الاحتياج للعجن

3 ملاعق كبيرة لبن بودرة

نصف باكو بيكنج بودر

الوجه



صفار بيضه

لبن

سمسم

الحشو

2 كوب جبنه بيضه

شرائح زيتون

معلقة زعتر كبيره

فلفل الوان مكعبات صغيره جدا

التزيين

خس مقطع شرائح

شرائح طماطم وجرجير

طريقة عمل باتيه صحى للمدرسة

* ضعى الدقيق الابيض والدقيق الاسمر والزبده فى الخلاط وقلبيهم جيدا حتى يمتزجوا تماما .

* ضعيهم فى بوله وضيفى لهم الخميره واللبن البودر والبيكنج بودر وماده البروتين واعجنيهم باللبن الدافئ والبيض جيدا لمده 10 دقائق واتركيها حتى تخمر جيدا ثم قسمى العجينه وافرديها على حجم قطع الباتيه التى ترغبين فيها.



طريقة عمل الحشو

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* قومي بوضع الفلفل الالوان والزعتر على الجبنه وشرائح الزيتون ويقلبوا جيدا .* ثم ضعى جزء من الحشو على كل قطعة عجينه واغلقيها جيدا على الحشو وتدخل الفرن في صاج مدهون حتى النضج .