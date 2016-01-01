عرضت قناة «العربية» تقريرا عن دور قطر في حصول منظمات إرهابية على فدية 10 ملايين يورو، لأن قطر تدعم الحركات الإرهابية في الساحل الأفريقي ولديها وسيط إطلاق الإرهابيين.
وذكر التقرير أن صحيفة «جان أفريك» الفرنسية أكدت أن قطر عبر وسيطها عقدت صفقة تبادل بين الجماعات الإرهابية ومالي وهذا الوسيط هو المصطفي الإمام الشافعي الذي يعد مطلوبا لدى دولة موريتانيا.
وأكدت القناة أن الصفقة كانت مع الجماعة الإرهابية «حركة نصرة الإسلام» في شمال مالي وكانت تنص على إطلاق سراح رهائن أجنبية كانت قد اختطفتهم وإعادة 200 إرهابي إلى الميدان مقابل 10 ملايين يورو.
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التعليقات على قطر تدعم الإرهاب في إفريقيا.. 10 ملايين يورو لإخلاء سبيل 200 إرهابي
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