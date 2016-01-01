تعرف على أبرز المزايا التى أقرتها وزارة التعليم للطلاب والمعلمين في العام الدراسي الجديد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2020/2021 سيكون عاما دراسيا مختلفا عن الأعوام الدراسية السابقة، حيث من المقرر أن يشهد إتاحة العديد من المزايا للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021.



إتاحة إمكانية تقسيط المصروفات المدرسية

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قررت إتاحة إمكانية تقسيط دفع مصروفات المدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجديد على دفعتين أو أربع دفعات.



وشدد وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : على أن يتم استكمال دفع المصروفات قبل نهاية العام الدراسي 2020/2021.

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وأوضح وزير التربية والتعليم، أن فكرة السماح بتقسيط دفع مصروفات المدارس الحكومية تأتي للتيسير على أولياء الأمور.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 ، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/2021.ونص القرار على تحديد مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائي: 300 جنيه.من 4 ابتدائي حتى 3 إعدادي 200 جنيه.من أولى ثانوي حتى 3 ثانوي: 500 جنيه.صفوف التعلمي الثانوي الفني بجميع أنواعه وأنظمته (3 و5 سنوات): 200 جنيه.إعفاء 40% من طلاب المدارس من المصروفات المدرسيةأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الفئات التي تقرر إعفاؤها من المصروفات الدراسية في العام الدراسي الجديد، تتمثل في أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا، وغير القادرين بدون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.اقرأ أيضا | وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة ديكما أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تقرر إعفاء مليون و100 ألف طالب تابعين لتكافل وكرامة من المصروفات المدرسية، بالإضافة إلى إعفاء أبناء الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي البالغ عددهم مليون طفل من المصروفات الدراسية.وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بناءً على ما سبق، أصبح إجمالي هؤلاء الأطفال الذين تم إعفاؤهم من المصروفات المدرسية في العام الدراسي الجديد بالتعاون من التضامن الاجتماعي 2 مليون و100 ألف طالب.ولفت إلى أن كل ما سبق يعني أن هناك أكثر من 40% من طلاب المدارس المصرية هذا العام، معفيين من المصروفات، بما يوازي مليارا و200 ألف جنيه الدولة لن تحصلها رغم استمرار تقديم الخدمات للجميع.إجراءات لتحسين أحوال المعلمين الماديةزف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أخبارا سارة لجميع المعلمين في مصر، وذلك على هامش فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بحضور وزراء الحكومة.وقال رئيس الجمهورية: "تقرر أن تصل نسبة الإعفاء الضريبي للمعلمين إلى 60%، ورفع كادر العلاوات للمعلمين من 10% لـ 12%، ورفع الحافز الإضافي من 150 لـ 375 جنيها".كما أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بسرعة العمل على تحسين أحوال المعلمين خلال هذه المرحلة واتخاذ الإجراء اللازم في هذا الصدد.وشدد رئيس الجمهورية على مراعاة ظروف الأم الموظفة التي لديها أبناء في المدارس بحيث لا تكون هي في العمل وأولادها في البيت بعد تقسيم أيام حضور الطلاب بالمدارس على أيام وليس طوال الأسبوع، على أن تكون أولوية الغياب عن العمل الفترة المقبلة للأم العائلة.إتاحة منصات إلكترونية جديدةأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد سيشهد توفير العديد من مصادر التعلم لطلاب المدارس، لتغنيهم تماما عن الدروس الخصوصية وعن فكرة الاعتماد الأوحد على المدرسة والمدرس كمصدر وحيد للتعلم، لافتًا إلى أنه تم توفير القنوات التعليمية والعديد من المنصات التعليمية الإلكترونية التي تمكن الطلاب المصريين من التعلم عن بعد، خاصة مع تطبيق قرار تقليل عدد أيام الحضور في المدارس في العام الدراسي الجديد في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.