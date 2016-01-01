أعلن اتحاد طلاب جامعة بنها أنه سيتم انتهاء فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني للكشف الطبى على طلاب المستجدين للعام 2020 /2021 يوم السبت 17 أكتوبر 2020، لذا يتم التنبيه على جميع الطلاب بكل كلية بسرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى وحجز يوم للكشف الطبى.
وأوضح الاتحاد أنه تم زيادة أعداد الطلاب للتسجيل في اليوم الواحد إلى 200 طالب بدلا من 100 طالب فى اليوم الواحد على أن يكون نهاية الكشف الطبى بعيادات كليات (التجارة ـ الآداب ـ الحقوق ـ التربية) يوم 4 نوفمبر 2020، وكليات (الهندسة بشبرا ـ الزراعة ) يوم 25 أكتوبر 2020.
وكليات (الطب البشرى ـ العلاج الطبيعى ـ الطب البيطرى ـ العلوم ـ الهندسة ببنها ـ الحاسبات والذكاء الاصطناعى - الفنون التطبيقية ـ التمريض ـ المعهد الفنى للتمريض ـ التربية النوعية ـ التربية الرياضية ) يوم 18 أكتوبر 2020.
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التعليقات على جامعة بنها تعلن انتهاء فترة التسجيل للكشف الطبى للطلاب الجدد
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