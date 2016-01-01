جامعة بنها تعلن انتهاء فترة التسجيل للكشف الطبى للطلاب الجدد

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صورة الخبر: جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن اتحاد طلاب جامعة بنها أنه سيتم انتهاء فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني للكشف الطبى على طلاب المستجدين للعام 2020 /2021 يوم السبت 17 أكتوبر 2020، لذا يتم التنبيه على جميع الطلاب بكل كلية بسرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى وحجز يوم للكشف الطبى.

وأوضح الاتحاد أنه تم زيادة أعداد الطلاب للتسجيل في اليوم الواحد إلى 200 طالب بدلا من 100 طالب فى اليوم الواحد على أن يكون نهاية الكشف الطبى بعيادات كليات (التجارة ـ الآداب ـ الحقوق ـ التربية) يوم 4 نوفمبر 2020، وكليات (الهندسة بشبرا ـ الزراعة ) يوم 25 أكتوبر 2020.

وكليات (الطب البشرى ـ العلاج الطبيعى ـ الطب البيطرى ـ العلوم ـ الهندسة ببنها ـ الحاسبات والذكاء الاصطناعى - الفنون التطبيقية ـ التمريض ـ المعهد الفنى للتمريض ـ التربية النوعية ـ التربية الرياضية ) يوم 18 أكتوبر 2020.

وأشار إلى أنه تبدأ فترة التخلفات عن الكشف الطبي من 5 نوفمبر 2020 لمدة أسبوع فقط وذلك بعيادة كلية الهندسة ببنها لجميع الكليات الموجودة بمدينة بنها، وعيادة كل الزراعة لطلاب كلية الزراعة والطب البيطرى، وعيادة كلية الهندسة بشبرا مبنى الخلفاوى لطلاب هندسة شبرا.

وكانت جامعة بنها قد أعدت 15 عيادة طبية على مستوى الجامعة لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة.

المصدر: elbalad

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