قال الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام المتحدث الرسمي لـ جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة بدأت في تدريب أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الكليات على استخدام المنصة التعليمية الذكية للجامعة blackboard Smart Cu وذلك من خلال خبراء نظام الدوليين، لافتًا إلى أن هناك مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس شاركوا في التدريب خلال الفترة الماضية استعداد للعام الجامعي الجديد 2020-2021.
وأضاف محمود علم الدين المتحدث الرسمي لـ جامعة القاهرة، خلال تصريحات لـ صدي البلد، أن المنصة الرقمية Smart Cu تم من خلالها تحميل حوالى ستة آلاف مقرر إلكتروني لطلاب البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا.
وأكد علم الدين، أن جامعة القاهرة تستعد لاستقبال العام الجامعي الجديد بخطة استراتيجية من النواحي الإدارية فضلا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الكليات قامت بوضع جداول حضور الطلاب بما يناسب العملية التعليمية والابتعاد عن التزاحم والتكدس داخل المدرجات الجامعية.
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التعليقات على لـ طلاب جامعة القاهرة.. تحميل 6 آلاف مقرر إلكتروني على المنصة الجديدة
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