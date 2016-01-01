برقم الطالب القومي.. التعليم تعلن طرق سداد المصروفات المدرسية للعام الجديد

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تفعيل سداد الرسوم المدرسية في البريد وماكينات فوري، بالرقم القومي للطالب.

وأضافت الوزارة، اليوم الاثنين، أنه بدأت اليوم جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية في استقبال الطلبة وأولياء الأمور الذين يرغبون في سداد المصروفات والرسوم المدرسية عن العام الدراسي الجديد.

كما تم تفعيل خدمة سداد المصروفات عبر ماكينات السداد الآلية "فوري"، عن طريق الرقم القومي للطالب، علمًا بأن كود سداد المصروفات على شركة "فوري" هو 666 للطلاب الوافدين.

المصدر: masrawy

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