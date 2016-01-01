ترامب يصف المتظاهرين " بالحيوانات"

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ترامب


وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين مجموعة من المتظاهرين "بالحيوانات"، كما طالب قوات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات صارمة ضد المظاهرات التي تشمل تدمير الممتلكات.

و في وقت مبكر من اليوم قال ترامب في إحدى التغريدات" ضعوا هؤلاء الحيوانات في السجن الآن".

ويحاول الرئيس إظهار نفسه على أنه قائد للنظام والقانون، عقب فصل صيف شهد مظاهرات ضد وحشية الشرطة والعنصرية. وتحولت بعض المظاهرات في بعض الأحيان لأعمال عنف.

ويتوجه ترامب إلى فلوريدا لكي يعود لحملته الانتخابية في وقت لاحق من اليوم، وذلك لأول مرة منذ أن أصيب بفيروس كورونا، حيث يسعى للفوز في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل رغم تأخره عن منافسه جو بايدن في استطلاعات الرأي.

وعلى الرغم من أن طبيب ترامب أعلن أنه أصبح بصحة جيدة ولا يمثل مصدرا للعدوى، تقضي الارشادات الصحية بأنه يجب أن يبقى في العزل لضمان عدم نشره لعدوى فيروس كورونا.

المصدر: واشنطن - (د ب ا)

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