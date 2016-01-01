ترامب يصف المتظاهرين " بالحيوانات"

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين مجموعة من المتظاهرين "بالحيوانات"، كما طالب قوات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات صارمة ضد المظاهرات التي تشمل تدمير الممتلكات.
و في وقت مبكر من اليوم قال ترامب في إحدى التغريدات" ضعوا هؤلاء الحيوانات في السجن الآن".
ويحاول الرئيس إظهار نفسه على أنه قائد للنظام والقانون، عقب فصل صيف شهد مظاهرات ضد وحشية الشرطة والعنصرية. وتحولت بعض المظاهرات في بعض الأحيان لأعمال عنف.
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