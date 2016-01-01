تعرف على الجهات المستثناة من اشتراطات البناء الجديدة بالقاهرة

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اشتراطات البناء الجديدة بالقاهرة

انتهى قسم التصميم العمراني والتخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس، من إعداد مسودة مشروع الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة، وذلك من أجل مناقشتها من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني وإقرارها من جانب المجلس الأعلى للتخطيط العمراني لبدء تطبيقها.

وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية، لمصراوي، أن هذه المسودة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي ولذلك هي أولية ويجري مناقشتها في الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك لإقرار ما تراه مناسبا من تعديلات عليها قبل إقرارها بشكل نهائي.

ونصت الاشتراطات الجديدة على تعديل الارتفاعات للمباني حتى 6 أدوار حد أقصى للسكنى وكذلك تحديد مساحة البناء من مساحة الأرض، فضلا عن وقف البناء بشكل كلي في مناطق داخل 21 حيا بالعاصمة.

وأوضحت المسودة أنه يستثنى من تطبيق تلك الاشتراطات التالي:

- المناطق العسكرية.

- المباني الحكومية الخدمية.

المصدر: masrawy

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