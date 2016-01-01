غش وتدليس.. "صناعة النواب" تحذر من انتشار مراتب مغشوشة لمصانع وشركات مجهولة



انتشار مراتب مغشوشة انتشار مراتب مغشوشة

قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة؛ بسبب انتشار مراتب مغشوشة واتباع أساليب رخيصة في ترويجها، حتى أضحت جريمة جديدة من جرائم الغش والتدليس؛ خصوصًا بعد انتشار مئات الإعلانات لمصانع وشركات مجهولة، تعلن عن عروضها بأسعار رخيصة للغاية، لا تتعدى ثلث التكلفة الأصلية للمرتبة.



وأضاف متولي، خلال حديث له اليوم الإثنين، أن الغش في صناعة المراتب يأتي عن طريق حيل مصانع "بير السلم" لتقليد الماركات الشهيرة والمعروفة بجودة خامتها عالميًّا وأسعارها المرتفعة، واستخدام خامات رديئة للغاية، وتُباع بأسعار منخفضة تحت مسمى "الحق العرض"، كعرض شراء مرتبة والحصول على أخرى مجانًا، وتلجأ هذه المصانع إلى إضافة كلمة إلى اسم الماركة الشهيرة كنوع من الغش التجاري؛ في محاولة لإقناع المستهلك بالانتماء إلى الأصلية، وأن أغلب المصانع التي تلجأ إلى الغش التجاري، وهي مصانع محلية تفضل الانتشار الكبير عن طريق بيع منتج زهيد ومغشوش، وغالبًا ما تستخدم القنوات التليفزيونية المغمورة في الإعلان عنها، كوسيلة تعامل مباشرة مع المستهلك تراها هي الأسرع في تحقيق الأرباح من التعامل مع تجار الجملة.



وأشار البرلماني إلى أن المراتب المغشوشة جريمة جديدة من جرائم الغش والتدليس التي يقع ضحيتها المستهلك حسن النية؛ فالكثير من المستهلكين يبحثون عن أقل الأسعار، دون النظر إلى الجودة والخامات المستخدمة في المرتبة، ويعتقدون أنهم يفوزون بها دون دفع الكثير من الأموال، فأصحاب الضمائر الضعيفة يستغلون دافع الناس بطريقة الغش والتدليس ويضعون أسوأ الخامات في منتجاتهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، دون النظر إلى صحة الناس والمحافظة عليها.