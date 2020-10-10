"صميم كابيتال" تستحوذ على 2.2% من أسهم رأسمال برايم القابضة

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صورة الخبر: "صميم كابيتال" تستحوذ على 2.2% من أسهم رأسمال برايم القابضة
"صميم كابيتال" تستحوذ على 2.2% من أسهم رأسمال برايم القابضة

القاهرة - مباشر: قالت شركة بايونيرز القابضة لتداول الأوراق المالية، إن شركة صميم كابيتال استحوذت على 2.28 بالمائة من أسهم رأسمال شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن صميم كابيتال قامت بشراء 7.98 مليون سهم من برايم القابضة، بقيمة 9.42 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 1.18 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 0.00001 بالمائة لصميم المالية للاستثمارات، و20.54 بالمائة لمحمد فواز بن عبدالغني، و2.8 بالمائة لرفيق الفهد المنصور.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2020، خسائر بلغت 13.78 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 4.46 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 32.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 33.42 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

المصدر: مباشر

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