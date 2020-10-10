القاهرة - مباشر: قالت شركة بايونيرز القابضة لتداول الأوراق المالية، إن شركة صميم كابيتال استحوذت على 2.28 بالمائة من أسهم رأسمال شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن صميم كابيتال قامت بشراء 7.98 مليون سهم من برايم القابضة، بقيمة 9.42 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 1.18 جنيه للسهم.
وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 0.00001 بالمائة لصميم المالية للاستثمارات، و20.54 بالمائة لمحمد فواز بن عبدالغني، و2.8 بالمائة لرفيق الفهد المنصور.
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التعليقات على "صميم كابيتال" تستحوذ على 2.2% من أسهم رأسمال برايم القابضة
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