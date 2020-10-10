القاهرة - مباشر: أصدر محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم (162) لسنة 2020، بالتزام كافة شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري –الجديد- والخاص بالأدوات المالية بما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول، وذلك من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين، ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة.
وقال رئيس الهيئة في بيان صادر اليوم، إن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية ستترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بنحو 1.2 مليار جنيه تقريباً، في إجراء يمكّن شركة التأمين من التحوط والجاهزية لأي مخاطر محتمله، كما يعزز من متانة وسلامة مراكزها المالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأشار البيان إلى أن القرار جاء في إطار استعداد 40 شركة تأمين وجمعية تأمين تعاوني تزاول نشاط التأمين في مصر لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم(47) والخاص بالأدوات المالية- بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9.
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التعليقات على عمران: 1.2 مليار جنيه احتياطي لدعم شركات التأمين بعد تطبيق معيار المحاسبة الجديد
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