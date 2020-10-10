

سعر الدولار اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 في البنوك المصرية

يرصد موقع «أموال الغد» أحدث ما توصل إليه سعر الدولار اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 في البنوك مقابل الجنيه المصري، حيث تتضمن القائمة سعر الدولار عالميًا وسعره في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية، مع توضيح أفضل سعر لشراء الدولار، وأفضل سعر للبيع.



السعر العالمي للدولار

سجل الدولار الأمريكي عالمياً خلال التعاملات الصباحية 15.70 جنيه





أفضل سعر لبيع الدولار

يقدم البنك المصري لتنمية الصادرات أفضل سعر لتبيع له الدولار الأمريكي عند مستوى 15.68 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

أفضل سعر لشراء الدولارويقدم المصرف العربي الدولي أفضل سعر لشراء الدولار عند 15.74 جنيه.سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرىوسجل الدولار 15.64 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.البنك الأهلى المصرىبينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.بنك مصروسجلت العملة الخضراء في بنك مصر نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cibوبلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.بنك الإسكندريةكما سجلت العملة الأمريكية في بنك الاسكندرية 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.بنك أبو ظبى الإسلامىوبلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.بنك عودهوسجل الدولار في بنك عوده خلال التعاملات الصباحية 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقيوسجل الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.بنك كريدي أجريكولوسجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجيوسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.بنك الكويت الوطنيوسجل الدولار في بنك الكويت الوطني 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع.