المربع نت – تعلم جيب جيداً أن عملائها يحبون المغامرات، لذا تقدم لهم الكثير من الملحقات التي تلبي احتياجاتهم، حيث كشفت عن دراجة جبلية تحت اسم E-Bike 2020، صنعتها بالشراكة مع QuietKat، وتتميز الدراجة بمحرك كهربائي وأداء قوي على الطرق الوعرة.
يوفر المحرك ذي الـ 750 واط عزم دوران ضخم يبلغ 160 نيوتن متر، كما توفر شركة QuietKat حزمة ترقية ترفع من قدرة المحرك إلى 1000 واط، ويتحكم الراكبون في المحرك باستخدام دواسة وقود قابلة للإزالة، ويُمكنهم ضبط الدراجة بعشرة مستويات مختلفة من السرعة، ويُمكن استخدام الدواسات مثل الدراجة العادية أو الانطلاق بالاستعانة بالطاقة الكهربائية وحدها أو الجمع بين الاثنين، لذا فهي تقنياً دراجة هجينة.
ومثل العديد من موديلات جيب الحالية، تستخدم الدراجة ناقل حركة بتسع سرعات، مما يجعلها تجتاز التلال شديدة الانحدار بسهولة، كما تتميز بمكابح قرصية بأربعة أقراص لإيقاف الدراجة بأمان، كما تتميز بنظام تعليق متقدم يضيف قوة وثبات على التضاريس الوعرة، بالإضافة إلى إطارات ملائمة لجميع التضاريس مقاس 4.8 بوصة.
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التعليقات على جيب تكشف عن دراجة بسعر 23,700 ريال
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