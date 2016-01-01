

جيب تكشف عن دراجة بسعر 23,700 ريال جيب تكشف عن دراجة بسعر 23,700 ريال

المربع نت – تعلم جيب جيداً أن عملائها يحبون المغامرات، لذا تقدم لهم الكثير من الملحقات التي تلبي احتياجاتهم، حيث كشفت عن دراجة جبلية تحت اسم E-Bike 2020، صنعتها بالشراكة مع QuietKat، وتتميز الدراجة بمحرك كهربائي وأداء قوي على الطرق الوعرة.



يوفر المحرك ذي الـ 750 واط عزم دوران ضخم يبلغ 160 نيوتن متر، كما توفر شركة QuietKat حزمة ترقية ترفع من قدرة المحرك إلى 1000 واط، ويتحكم الراكبون في المحرك باستخدام دواسة وقود قابلة للإزالة، ويُمكنهم ضبط الدراجة بعشرة مستويات مختلفة من السرعة، ويُمكن استخدام الدواسات مثل الدراجة العادية أو الانطلاق بالاستعانة بالطاقة الكهربائية وحدها أو الجمع بين الاثنين، لذا فهي تقنياً دراجة هجينة.



ومثل العديد من موديلات جيب الحالية، تستخدم الدراجة ناقل حركة بتسع سرعات، مما يجعلها تجتاز التلال شديدة الانحدار بسهولة، كما تتميز بمكابح قرصية بأربعة أقراص لإيقاف الدراجة بأمان، كما تتميز بنظام تعليق متقدم يضيف قوة وثبات على التضاريس الوعرة، بالإضافة إلى إطارات ملائمة لجميع التضاريس مقاس 4.8 بوصة.

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الجدير بالذكر أن الدراجة يُمكنها قطع مسافة تتراوح بين 48 إلى 96 كم بشحنة واحدة، وتمتلك بطارية قابلة للإزالة، أي أنه إذا كنت تمتلك بطارية إضافية مشحونة فيُمكنك مواصلة الاستعانة بالمحرك الكهربائي لمدة مضاعفة، في حين تبدأ أسعار E-Bike 2020 محدودة الإنتاج من 5,899 دولار (22,100 ريال)، ويُمكن أن ترتفع إلى 6,327 دولار (23,700 ريال)، ويُمكنك طلب بطارية إضافية مقابل 749 دولار (2,800 ريال).