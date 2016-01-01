شاهد يخت فاخر للبيع مقابل 263 مليون ريال

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شاهد يخت فاخر للبيع مقابل 263 مليون ريال

المربع نت – مالك هذا اليخت هو مطور العقارات والمصمم الداخلي نيك كاندي، والذي تقدر ثروته بـ 1.1 مليار دولار (4.1 مليار ريال)، حيث يعرض يخته الذي يحمل اسم 11.11 وهو يوم مولد ابنته الكُبرى، للبيع بسعر 70.2 مليون دولار (263 مليون ريال)، في حين يُمكن تأجيره بـ 768 ألف دولار (2.88 مليون ريال) في الأسبوع.

هذا اليخت هو واحد من الأجمل في العالم في فئته، ويبدو كقصر يطفو على البحر، حيث يبلغ طوله 63 متراً ومكون من ثلاثة طوابق، مع هيكل فولاذي وتصميم داخلي من تصميم مالك اليخت نفسه، حيث يسع لـ 14 شخصاً و16 فرد طاقم، ويتوفر للضيوف ستة غرف فاخرة، بالإضافة إلى جناح رئيسي في الطابق العلوي، وجناح VIP فاخر، مع بار مشروبات داخلي وخارجي وجاكوزي وصالات جلوس عديدة.

في الداخل، يحتوي اليخت الفاخر على أجود أنواع الرخام الإيطالي، مع مرايا كبيرة وخشب مصقول وأرائك فخمة وطاولة طعام ذات مصابيح من العقيق، كما يمتلك غرفة سبا بها ساونا وغرفة بخار وغرفة تدليك يُمكن استخدامها من قبل جميع الضيوف وليس مالك اليخت فقط.

أما بالنسبة للملحقات، فيأتي مع اليخت سيارة ليموزين مخصصة بطول 8 أمتار، و2 جت سكي، وثلاثة قوارب، وألعاب مائية عديدة على سبيل المثال لا الحصر، كما يوجد على متنه أيضاً مهبط طائرات هليكوبتر، ويستمد قوته من محركين من طراز 3512-Caterpillar لتصل سرعته القصوى إلى 16.5 عقدة، ونطاق إبحار أقصى يبلغ 8,000 كم.

في الختام، عند سؤاله عن سبب بيعه لمثل هذا اليخت الفاخر، قال أنه يرغب في الانتقال إلى يخت آخر أفضل! حيث يريد أن يبني يختاً أكبر.

المصدر: المربع نت

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