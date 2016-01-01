وداعا للكرش بوصفات تخسيس سريعة ومجربة



وداعا للكرش وداعا للكرش

لإزالة الكرش عند النساء والرجال.. إليك وصفات سريعة لنحت قوامك يمكنك إتباعها بجانب إتباع رجيم متوازن لإنقاص الوزن الزائد وحرق الدهون إليك وصفات تخسيس سريعة يمكنك تجربتها من مطبخك يقدمها موقع هيلث لاين.



اقرأ أيضا: للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو

مشروب بذر الكتان والقهوة :



ماذا تحتاجين

قد يعجبك أيضا...

1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونةملعقة صغيرة من القرفة1 كوب ماء شرب ساخنكيف تطبقين الوصفةضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة والقرفة يقلب جيدًامشروب خل التفاح وبذور الحلبة1 ملعقة صغيرة خل التفاح2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة1 كوب ماءكيف تطبقين الوصفةانقعي بذور الحلبة طوال الليل في كوب من الماء وأضيفي خل التفاح إلى ماء الحلبة في الصباح.يقلب جيدا ويشرب.طريقة تطبيق الوصفةخل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.علاوة على ذلك، فإن الطعم الحلو والمر لبذور الحلبة يساعد على تقليل الطعم الحمضي لخل التفاح.وصفة خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.مكونات أعشاب لتنحيف البطن1 ملعقة صغيرة خل التفاح1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر1 ملعقة صغيرة عسل1 كوب ماءكيف تطبقين الوصفةسخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.