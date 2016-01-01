المربع نت – نستمر أعزائنا متابعي المربع نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات بيجو 2020 – 2021، لدى وكيلها المجدوعي.
بيجو 508
ACTIVE بسعر 102,350 ريال
ALLURE بسعر 121,900 ريال
GT-LINE بسعر 140,185 ريال
بيجو 3008
ACTIVE بسعر 99,130 ريال
ALLURE بسعر 112,700 ريال
GT-LINE بسعر 133,630 ريال
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التعليقات على أسعار سيارات بيجو 2020-2021 بعد الضريبة 15%
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