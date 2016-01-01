أسعار سيارات بيجو 2020-2021 بعد الضريبة 15%

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صورة الخبر: أسعار سيارات بيجو 2020-2021 بعد الضريبة 15%
أسعار سيارات بيجو 2020-2021 بعد الضريبة 15%

المربع نت – نستمر أعزائنا متابعي المربع نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات بيجو 2020 – 2021، لدى وكيلها المجدوعي.

بيجو 508
ACTIVE بسعر 102,350 ريال
ALLURE بسعر 121,900 ريال
GT-LINE بسعر 140,185 ريال

بيجو 3008
ACTIVE بسعر 99,130 ريال
ALLURE بسعر 112,700 ريال
GT-LINE بسعر 133,630 ريال

بيجو 5008
ACTIVE بسعر 109,250 ريال
ALLURE بسعر 128,225 ريال
GT-LINE بسعر 146,395 ريال

بيجو 301
ALLURE بسعر 58,650 ريال

بيجو بارتنر
بسعر 58,650 ريال

بيجو اكسبرت
Combi بسعر 105,800 ريال
VAN بسعر 90,850 ريال
بيجو بوكسر
الفئة الأولى بسعر 100,625 ريال
الفئة الثانية بسعر 109,825 ريال
في الختام، جميع سيارات بيجو تأتي بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب، و5 سنوات مساعدة على الطريق، وسنتين صيانة مجانية أو 40 ألف كيلومتر أيهما أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.

صورة الخبر: أسعار سيارات بيجو 2020-2021 بعد الضريبة 15%

صورة الخبر: أسعار سيارات بيجو 2020-2021 بعد الضريبة 15%

المصدر: المربع نت

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