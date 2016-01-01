

أسعار سيارات بيجو 2020-2021 بعد الضريبة 15% أسعار سيارات بيجو 2020-2021 بعد الضريبة 15%

المربع نت – نستمر أعزائنا متابعي المربع نت في جولة على الوكالات للتعرف على أسعار السيارات بعد ارتغاع ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، حيث سنلقي نظرة اليوم على أسعار سيارات بيجو 2020 – 2021، لدى وكيلها المجدوعي.



بيجو 508

ACTIVE بسعر 102,350 ريال

ALLURE بسعر 121,900 ريال

GT-LINE بسعر 140,185 ريال



بيجو 3008

ACTIVE بسعر 99,130 ريال

ALLURE بسعر 112,700 ريال

GT-LINE بسعر 133,630 ريال

بيجو 5008ACTIVE بسعر 109,250 ريالALLURE بسعر 128,225 ريالGT-LINE بسعر 146,395 ريالبيجو 301ALLURE بسعر 58,650 ريالبيجو بارتنربسعر 58,650 ريالبيجو اكسبرتCombi بسعر 105,800 ريالVAN بسعر 90,850 ريالبيجو بوكسرالفئة الأولى بسعر 100,625 ريالالفئة الثانية بسعر 109,825 ريالفي الختام، جميع سيارات بيجو تأتي بضمان 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب، و5 سنوات مساعدة على الطريق، وسنتين صيانة مجانية أو 40 ألف كيلومتر أيهما أقرب، ويمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أسعار السيارات بالوكالات بالمملكة.







