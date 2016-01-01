نزلات البرد والإنفلونزا حيل للتخلص منها سريعا بدون أدوية



نزلات البرد والإنفلونزا نزلات البرد والإنفلونزا

تعد الوقاية هي أفضل طريقة لحماية نفسك من أي أمراض أو عدوى تنتقل خلال فصل الخريف يعد فصل الخريف، هو وقت الذروة للعديد من الأمراض الفيروسية ، حيث تنتقل العدوى الفيروسية بسهولة ويمكن أن تكون أكثر خطورة على كبار السن والأطفال الصغار وذوي الجهاز المناعي الضعيف.



وفقا لموقع fccmg تعد نزلات البرد والأنفلونزا هى من الأمراض الأكثر شيوعا فى الشتاء وفصل الخريف إليك أعراض كل منهما ونصائح وقائية.



. نزلات البرد

يمكن أن يصيب الزكام أي شخص في أي وقت ، لكن الخريف هو وقت الذروة. إنه مرض معد ويمكن أن يستمر من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع.

قد يعجبك أيضا...

الأعراضحمى منخفضةسيلان الأنفآلام في الجسم أو صداعسعالالعطسإلتهاب الحلقنصائح وقائية:اغسل يديك بشكل متكرر طوال اليوم وخاصة بعد استخدام الحمام وقبل تناول الطعام.تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا ، ونم جيدًا.قم بتغطية أنفك وفمك عند العطس أو السعال.اقرأ أيضابـ 3 توابل فقط .. علاج البلغم والكحة. الانفلونزافيروسات الانفلونزا شائعة في فصل الخريف. إذا تُرك دون علاج ، يمكن أن يصبح المرض شديدًا ويتحول إلى التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي.الأعراضإسهالالتعب المفاجئ والمفرطغثيانآلام الجسمصفير واحتقانقشعريرةصداع الراسحمىالسعال المستمرإلتهاب الحلقنصائح وقائيةاغسل يديك جيدًا وبشكل متكرر.لا تقضي الوقت في الأماكن المزدحمة.قم بتغطية أنفك وفمك عند العطس أو السعال.اتباع نظام غذائي صحي.الحصول على الكثير من الراحة.